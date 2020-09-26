ABD'de siyahi Breonna Taylor'ın evinde polis tarafından vurularak öldürülmesi ile ilgili davada 3 polisten sadece 1'ine ceza verildi, 2'si serbest bırakıldı. Bu karar, ülkede olayları yeniden alevlendirdi.

Louisville'de ırkçılık karşıtı yüzlerce kişi sokağa çıkma yasağını deldi, kent merkezini trafiğe kapattı. Göstericiler, bir siyahi gencin hiçbir suçu yokken evde öldürüldüğüne dikkat çekti. Gösterilerde yerel bir siyasetçi dahil en az 24 kişi tutuklandı.

Sürücü protestocuların arasına daldı

Los Angeles'taki gösteride ise bir sürücü protestocuların arasına daldı. Ardından arabasıyla kaçmaya çalıştı. Ancak bazı protestocular kaçan arabayı yakaladılar, hem sürücüyü dövdüler hem de arabaya zarar verdiler.

Sürücü kaçarak canını zor kurtardı ancak polise yakalanmaktan kurtulamadı. Olayda bir gösterici yaralandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Eyalet polis güçleri kente gönderilecek

Detroit, New York başta olmak üzere çok sayıda kentte düzenlenen gösterilerde de polisin ırkçı uygulamaları kınandı, mahkemenin Taylor'ı öldüren polisler hakkında verdiği karar protesto edildi.

Oregon Eyaletine bağlı Portland kentinde de tansiyon yüksek. Irkçı gruplar, polis şiddetini protesto edenlere karşı yürüyüş yapacaklarını açıklayınca Oregon Valisi, kentte hafta sonu için acil durum ilan etti. Vali, eyalet polis güçlerinin takviye amacıyla kente gönderileceğini açıkladı.