ABD'de son altı ayda yaşanan 28 saldırıda 140 kişi öldü

Associated Press (AP) ve USA Today tarafından Northeastern Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen çalışmanın verilerine göre, ABD'de 1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olan dönemde, biri hariç tümü silahlı 28 saldırı yaşandı.

Söz konusu dönemde yaşanan saldırılarda 140 kişi hayatını kaybederken, bu dönem 2006 yılından bu yana ilk altı ay içinde en fazla saldırı kaydedilen dönem oldu.

Uzmanlar, ABD'de artan saldırıların başlıca nedeninin ülkede artan silahlanma olduğunu düşünüyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Mart'ta Tennessee eyaletinde bir ilkokula düzenlenen ve 3'ü çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yaptığı açıklamada, silahlanma düzenlemeleriyle ilgili reform yapılması çağrısı yapmıştı.

Söz konusu reform, yarı otomatik tüfek gibi saldırı silahlarının yasaklanması ve silah satışında kapsamlı bir sabıka kaydı kontrolünün yapılmasını içeriyor.

Ülkede 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları haftasında da farklı eyaletlerde meydana gelen silahlı saldırılarda toplam 15 kişi hayatını kaybetmişti.