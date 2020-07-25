ABD, COVID-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 79 bin 824 artışla 4 milyon 251 bin 202'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 1166 artarak, 148 bin 530'a çıktı.

Florida, Texas ve California eyaletlerinde koronavirüs vakaları hızla artmaya devam ediyor.

ABD'de COVID-19 testi yapılan kişi sayısı 52 milyon 548 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 28 bine yükseldi.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ise ABD'yi 2 milyon 348 bin 200 ile Brezilya, 1 milyon 362 bin 262 vaka ile Hindistan izliyor.