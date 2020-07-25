NDTV kanalının haberine göre, geçen hafta yapılan COVİD-19 testi pozitif çıkan asırlık kadın iyileşti.

Yaşlı kadın yaptığı açıklamada, "Doktorlar beni iyi tedavi etti. Düzenli yemeğin yanı sıra her gün bir elma verdiler. Doktorlar ilaç verdi, iğne yaptı ve şimdi sağlıklıyım. COVİD-19 nezle gibi bir şey." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kadının bir bankada çalışan oğluna 3 Temmuz'da, kadına ise 16 Temmuz'da yapılan COVİD-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Yetkililer, asırlık kadına 22 Temmuz'da yapılan COVİD-19 testinin negatif çıktığını kaydetti.

100 yaşındaki kadının COVİD-19'a yakalanan oğlu, gelini ve torunu da evde tedavi edildi.