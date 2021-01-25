Yetkililer, dün yerel saatle 04.00 civarında, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin Indianapolis'deki bir evde 5 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Evde biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu belirtildi.

Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi verildi.

Polis raporlarında söz konusu kişilerin ölüm nedeninin silahla yaralanmaları olduğu belirlendi. Olayın son 10 yılda kentte gerçekleşen en büyük toplu cinayet olduğu söylendi.

Cinayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı.