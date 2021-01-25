Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Ryu Hyun-woo, Kuzey Kore'nin Kuveyt Büyükelçisi So Chang-sik'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2017'de aldığı yaptırım kararının ardından ülkeden sınır dışı edilmesiyle büyükelçiliğe vekâlet ediyordu.

Ryu'nun çocuklarının geleceği için Güney Kore'ye kaçmaya karar verdiği söylendi. Ulusal İstihbarat Teşkilatından bir yetkili, Ryu'nun kaçması konusunda yorum yapmayı reddetti.

Kuzey Koreli diplomatın, Roma Büyükelçiliği maslahatgüzarı Jo Song-gil'in Güney Kore'ye sığınmasından iki ay sonra, Eylül 2019'da iltica ettiği tahmin ediliyor.

