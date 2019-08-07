ABD, son bir haftada art arda gelen saldırıların şokunu yaşarken yeni bir saldırı haberiyle sarsıldı.

Louisiana eyaletinde bulunan Baton Rouge kentindeki bir mağazada iki kişi tartışmaya başladı.

Tartışma büyüdü, taraflardan biri silahını ateşledi. Silahlı saldırı neticesinde bir kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis intikal etti. Polisin etkisiz hale getirdiği saldırgan gözaltına alındı.

ABD'de kanlı hafta

Ülkede California, Teksas, Ohio ve Illinois eyaletlerinde meydana gelen saldırılarda 30'dan fazla insan hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Pazar günü California'da gerçekleşen ilk saldırının ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI, "iç terörizm" soruşturması başlattı.

Yaşanan saldırılar ülkedeki bireysel silahlanma tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: AA, AP