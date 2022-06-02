ABD'de hastaneye silahlı saldırı: İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü
Oklahoma Tulsa'da bir sağlık merkezine ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, yaralıların da olduğu öğrenildi.
ABD'de silahlı saldırıların ardı arkası kesilmiyor... Yaklaşık 1 hafta önce Texas'ta bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19'u öğrenci 21 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kez saldırının adresi Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrindeki hastane oldu.
Oklahoma, Kaliforniya, Pensilvanya…— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 2, 2022
ABD’nin çeşitli eyaletlerinde peş peşe silahlı saldırılar düzenlendi. Ülkedeki saldırılara dair detayları @trthaber muhabiri Tuna Şanlı aktardı. pic.twitter.com/QEa9xjx7OF
Tulsa Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, St. Francis Hastane kampüsüne elinde tüfekle giren kişi ateş açtı.
İlk belirlemelere göre saldırgan da dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda yaralının da olduğu duyuruldu. Saldırganın kimliği araştırılıyor.
Saldırının ardından hastane tahliye edildi. Çevrede incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
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