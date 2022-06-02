ABD'de silahlı saldırıların ardı arkası kesilmiyor... Yaklaşık 1 hafta önce Texas'ta bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19'u öğrenci 21 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kez saldırının adresi Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrindeki hastane oldu.

Tulsa Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, St. Francis Hastane kampüsüne elinde tüfekle giren kişi ateş açtı.

İlk belirlemelere göre saldırgan da dahil olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda yaralının da olduğu duyuruldu. Saldırganın kimliği araştırılıyor.

Saldırının ardından hastane tahliye edildi. Çevrede incelemelerin sürdüğü öğrenildi.