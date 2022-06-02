ABD'de silahlı saldırıların ardı arkası kesilmiyor... Yaklaşık 1 hafta önce Texas'ta bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda 19'u öğrenci 21 kişi hayatını kaybetmişti. Bu kez saldırının adresi Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrindeki hastane oldu. Saldırının ardından hastane tahliye edildi.

İlk belirlemelere göre saldırgan da dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok sayıda yaralının da olduğu duyuruldu. Saldırganın kimliği araştırılıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Joe Biden'a saldırının haber verildiği ifade edildi.

Hastane kampüsünde incelemelerin sürdüğü öğrenildi.