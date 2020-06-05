Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD'de silahlı saldırı: 7 ölü
ABD'nin Alabama eyaletinde, bir evde 7 kişinin silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Ülke basınındaki habere göre, Alabama eyaletine bağlı Morgan kasabasında silah sesleri duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bir evde silahla vurulmuş 7 kişinin cesedini buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmadı.
Etiketler: silahlı saldırı abdSon Güncelleme: 5 Haziran 2020 Cuma 16:39
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