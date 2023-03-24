Tampa Polisi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntüsünde, kırmızı şeytan kostümü giymiş yüzü maskeli birinin, elinde el feneri ve silah ile Mons Venus adlı gece kulübüne girmeye çalıştığı yer aldı.

Görüntülerde, kapıda bulunan güvenlik görevlisinin saldırgana müdahale ettiği, çıkan boğuşma esnasında saldırganın elindeki silahın yere düştüğü, güvenlik görevlisinin silahı alarak saldırgana doğru tutmasına rağmen boğuşmanın devam ettiği tespit edildi.

Daha sonra gece kulübünün içinden çıkan diğer iki güvenlik görevlisinin yardımı ile saldırganın kontrol altına alındığı öğrenildi.

Tampa Polis Şefi Lee Bercaw, olaydan sonra düzenlediği basın toplantısında, gece kulübüne girmek isteyen ve gözaltına alınan kişinin 44 yaşındaki Michael Rudman olduğunu duyurdu.

Bercaw, Rudman’ın kollarında “öldür” ve “karanlık biri” şeklinde yazılar bulunduğunu açıkladı.

Rudman’ın kamyonetinde yapılan aramada da ek mühimmat, 9 bıçak ve ateşli silah aksesuarları bulunduğunu belirten Bercaw, güvenlik görevlisinin müdahalesiyle muhtemel bir katliamın önlendiğini ifade etti.

Eski bir güreşçi olan ve adını Resto olarak veren 54 yaşındaki güvenlik görevlisi, yerel medyaya, “Onun kulübe girip kimseye zarar vermesine izin veremezdim. Ona müdahale ederken de hayatım için boğuştuğumun da farkındaydım.” sözlerini paylaştı.

Polis, Rudman’ın niye böyle bir saldırı teşebbüsünde bulunduğunun henüz bilinmediğini, bir önceki gece söz konusu kulübü ziyaret ettiğini kaydetti.

Bu arada 12 Haziran 2016’da, eyaletin Orlando kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmiş, 53 kişi yaralanmıştı.