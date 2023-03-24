Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinlilerin arasına gizlenen ve "mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli İsrail kuvvetleri Şam Kapısı bölgesinde 2 Filistinliyi darbederek gözaltına aldı.

İsrail kuvvetleri ayrıca Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'nde de iki Filistinliyi gözaltına alarak, bazı kişileri de darbetti.

Söz konusu kişiler gözaltına alınmadan önce yüzlerce Filistinli Ramazan ayı kutlamaları kapsamında Eski Şehir'in Şam Kapısı bölgesinde için toplanmıştı.

Konuya ilişkin İsrail tarafından bir açıklama yapılmadı.