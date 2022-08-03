ABD’nin güneydoğusundaki Kentucky eyaletinde 26 Temmuz’da başlayan ve halen devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sel felaketindeki can kaybı 37’ye yükselirken, çok sayıda kişiden haber alınamaması nedeniyle can kaybının artması bekleniyor.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, selde mahsur kalanlar ise evlerinin çatılarından Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı.