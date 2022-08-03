Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 22:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'de sel felaketinde can kaybı 37’ye yükseldi
ABD’nin Kentucky eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketindeki can kaybı 37’ye yükseldi. Selde mahsur kalanlar Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı.
ABD’nin güneydoğusundaki Kentucky eyaletinde 26 Temmuz’da başlayan ve halen devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sel felaketindeki can kaybı 37’ye yükselirken, çok sayıda kişiden haber alınamaması nedeniyle can kaybının artması bekleniyor.
Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği eyalette, selde mahsur kalanlar ise evlerinin çatılarından Ulusal Muhafızlar tarafından helikopterle kurtarıldı.
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