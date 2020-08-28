59. Başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Cumhuriyetçi Parti Kurultayının kapanış etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Trump, rakibi Biden'a yüklendi.

Trump, "Amerikalılara sesleniyorum. En önemli seçimimiz bu. Washington'ın başarısız siyasi sınıfından gücü aldık ve size verdik. Vereceğiniz oy ülkemizin geleceğini etkileyecek" dedi.

Trump yeniden seçilmesi halinde siyahilerin hayatını iyileştireceğini de söyledi

"Afrika kökenli Amerikalılar için Abraham Lincoln'den bu yana en fazla adım atan başkan benim. Seçilirsem daha fazlasını yapacağım."

"ABD hiçbir zaman sosyalist olmayacak"

ABD Başkanı Trump rakibi Biden’ı radikallerin kuklası olmakla suçladı."Biden sosyalizmin Truva atı, başkan olursa radikallerin politikalarını uygulayacak. ama izin vermeyeceğiz. ABD hiçbir zaman sosyalist olmayacak" dedi.

Cumhuriyetçilerin kongresinde havai fişek gösterisi de yapıldı.

ABD Başkan adayları moderatörlerin sunacağı televizyon programlarında son kez halkın huzuruna çıkacak. Seçim 3 Kasım'da yapılacak.