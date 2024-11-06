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Dünya
AA 06.11.2024 06:51

ABD'de seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyu yola çıktı

ABD'deki başkanlık seçimleri nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik yeni bir göçmen konvoyunun yola çıktığı bildirildi.

ABD'de seçim nedeniyle Meksika'dan yaklaşık 2 bin 500 kişilik göçmen konvoyu yola çıktı
[Fotograf: AA]

Meksika basınına göre, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletine bağlı Tapachula'dan yürüyüşe geçen binlerce göçmen, ABD'nin yeni başkanı göreve başlamadan sınırı geçmek istiyor.

Göç gözlemcisi Luis Rey Garcia, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 göçmenin ABD sınırına varmak amacıyla yola koyulduğunu, bu sayının artabileceğini belirtti.

Göçmenlerin çoğunluğunun Çin, Peru, Ekvador, Venezuela, Kolombiya, Honduras, El Salvador, Guatemala ve Haiti uyruklu olduğu kaydedildi.

İspanyol EFE ajansına açıklama yapan Venezuelalı göçmen Ehison Diaz, ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçimi kazanma olasılığına işaret ederek, "Tapachula'yı terk edenlerin çoğu Trump'ın kazanabileceği korkusuyla yola çıktı. Eğer Trump kazanırsa ABD'ye giriş hayallerimiz tümden sona erebilir." diye konuştu.

Honduraslı göçmen Nelson Mejia da ABD'de yeni başkan göreve başlamadan sınırı geçmek istediklerini vurgulayarak, Meksikalı yetkililerden kendilerine engel olmamasını istedi.

Uluslararası Kurtarma Komitesi'ne (IRC) göre, Meksika'ya ocak ila temmuz aylarında 700 binden fazla göçmen giriş yaptı.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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