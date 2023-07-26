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Dünya
AA 26.07.2023 09:53

ABD'de Salmonella salgını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kıyma kaynaklı Salmonella salgını nedeniyle ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde ilk belirlemelere göre 16 kişinin hastalandığı, 6 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

ABD'de Salmonella salgını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

ABD'de görülen Salmonella salgınında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), toplamda 16 vakanın New York, New Jersey, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde tespit edildiğini kaydetti.

Salgın nedeniyle 6 kişi hastaneye kaldırılırken, vakaların tek ortak noktasının yedikleri kıyma olduğu belirlendi ancak henüz söz konusu kıymalara yönelik bir geri çağırma yayımlanmadı.

Gerçek hasta sayısının daha yüksek olabileceği ve başka eyaletlerde de görülebileceği kaydedilirken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Salmonella belirtileri

Salmonella'nın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.

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