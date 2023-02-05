ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) yaptığı açıklamada, “İşte bu şiddetli hava durumu. Şu anda Washington Dağı’nda dünyadaki en kötü hava koşulları yaşanıyor.” denildi.

Yerel saatle 22.00 itibarıyla en düşük hava sıcaklığı eksi 43 derece olarak ölçüldü, rüzgar soğuğu eksi 78 dereceye ulaştı.

NWS, ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde soğuk hava ve rüzgarların süreceği uyarısında bulunarak, “Rekor düzeyde düşük sıcaklıklar ve sert rüzgarlar, kuzeydoğuda tehlikeli soğuk rüzgarlar ve kar fırtınası koşulları oluşturmaya devam ediyor.” denildi.