Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 11:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
ABD’de "rüzgar soğuğu" rekoru kırıldı
[Fotograf: DHA]
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkenin kuzeydoğusundaki Washington Dağı’nda bulunan gözlem evindeki endeksin eksi 78 santigrat dereceyi gösterdiğini, bu derecenin "rüzgar soğuğu" rekoru olduğunu duyurdu.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS) yaptığı açıklamada, “İşte bu şiddetli hava durumu. Şu anda Washington Dağı’nda dünyadaki en kötü hava koşulları yaşanıyor.” denildi.
Yerel saatle 22.00 itibarıyla en düşük hava sıcaklığı eksi 43 derece olarak ölçüldü, rüzgar soğuğu eksi 78 dereceye ulaştı.
NWS, ülkenin kuzeydoğusundaki eyaletlerde soğuk hava ve rüzgarların süreceği uyarısında bulunarak, “Rekor düzeyde düşük sıcaklıklar ve sert rüzgarlar, kuzeydoğuda tehlikeli soğuk rüzgarlar ve kar fırtınası koşulları oluşturmaya devam ediyor.” denildi.
Etiketler: ABD
Son Haberler
- 12:59
- 12:53
- 12:49
- 12:39
- 12:27
Sıradaki Haber
Nijerya'da teröristlerden güvenlik güçlerine pusu: En az 41 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz