Teknenin, cumartesi gece yarısından önce alabora olduğu, üç mürettebatın güzergahtaki bir yolcu gemisi tarafından alındığı açıklandı.

Sahil güvenlik ekiplerinin kayıp 9 kişiyi aradığı belirtilirken, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un askeri ve sivil kaynaklara yardım talimatı verdiği duyuruldu.

Çinli yetkililer, ocak ayı sonlarında Güney Kore ve Japonya arasında bir kargo gemisinin batması sonucu en az 8 kişinin öldüğünü açıklamıştı.