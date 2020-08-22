Haber Giriş: Kaynak: Sky News
ABD’de polisin 6 dakika boyunca sıcak asfalta bastırdığı adam hayatını kaybetti
ABD'nin Arizona eyaletinde polisler tarafından 6 dakika boyunca sıcak asfalta bastırılan 28 yaşındaki Ramon Timothy Lopez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Olay, 4 Ağustos'ta polisin bir erkeğin şüpheli davrandığını ve insanların arabalarına baktığını iddia eden bir ihbarın ardından yaşandı.
Phoenix kentindeki bir dükkandan alkol çaldığı açıklanan 28 yaşındaki Ramon Timothy Lopez polis tarafından takip edildi.
Polislerin vücut kamerası tarafından çekilen görüntülerde, Lopez'in kaçtığı ve polis memuruna şişe fırlattığı görüldü.
Daha sonra diğer polislerin gelmesiyle kelepçelenen Lopez yere yatırıldı ve 6 dakika boyunca vücudu sıcak asvalta bastılırdı.
Baygınlık geçiren Lopez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı.
Lopez'in kardeşi David Gonzales, KNXV-TV'ye verdiği röportajda, “Kimse mükemmel değil ama o da böyle bir şeyi hak etmedi” dedi.
Etiketler: sıcak asvalt polis abdSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 15:04
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