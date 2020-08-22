İsrail'de polis, Doğu Kudüs'te bulunan El-Makasid hastanesine girdi. O anda hastaların beklediği koridora göz yaşartıcı gaz bombası atıldı.

Koridoru sis bulutu kapladı. Hastalar ve doktorlar gazdan etkilendi.

Ancak İsrail polisi, gaz bombasını kendilerinin atmadığını savundu.

Kavga iddiası

Polis, Filistinli gruplar arasında yaşanan kavgaya müdahale etmek için hastaneye girildiğini öne sürdü.

Göz yaşartıcı gazı da, kavgaya karışanlardan birinin attığını iddia etti.

Kavgaya karışan bir kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları da sürüyor.

İsrail askerleri topçu ateşiyle Han Yunus ve Refah kentlerinde Hamas'a ait gözlem noktalarını vurdu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.