Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de polis helikopteri düştü: 6 yaralı
[Temsili fotoğraf: Reuters]
ABD'de polis helikopterinin ormanlık alana düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Los Angeles County İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, Los Angeles Şerif Departmanına ait bir helikopter, Angeles Ulusal Ormanı'na düştü.
Şerif Alex Villanueva, Angeles Ulusal Ormanı'na düşen helikopterden 6 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını ve birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.
Yaralılar, tedavi edilmek üzere Pomona Valley Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD
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