23 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yaşananan olaydan yeni görüntüler yayınlandı.

Kaza yapan araç alevler içindeydi. Sürücüsü ise baygındı. Polis önce yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak başaramadı.

O anlar kamerada



Yaralı sürücüyü kurtarmak için bu kez kendisini tehlikeye attı. Alevlere aldırmadı.

Sürücüyü araçtan çıkarmaya çalıştı. O anlar an be an kameraya yansıdı.

Sonunda polis arkadaşının da desteğiyle sürücüyü dışarı çıkarmayı başardı. Kazadan hafif yaralı kurtulan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.