Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 17:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de polis baygın haldeki sürücüyü yanan araçtan kurtardı
ABD'nin New York şehrinde yanan araçtaki baygın sürücüyü polis kurtardı. Polisin kurtarma mücadelesi an be an kameraya yansıdı. 23 Kasım'da yaşanan olaya ilişkin görüntüler yayınlandı.
23 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yaşananan olaydan yeni görüntüler yayınlandı.
Kaza yapan araç alevler içindeydi. Sürücüsü ise baygındı. Polis önce yangın tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak başaramadı.
O anlar kamerada
Yaralı sürücüyü kurtarmak için bu kez kendisini tehlikeye attı. Alevlere aldırmadı.
Sürücüyü araçtan çıkarmaya çalıştı. O anlar an be an kameraya yansıdı.
Sonunda polis arkadaşının da desteğiyle sürücüyü dışarı çıkarmayı başardı. Kazadan hafif yaralı kurtulan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: ABD
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