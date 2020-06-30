Dünyanın en büyük pizza restoran zincirlerinden birinden pizza alan çift, kutuyu açtıklarında gamalı haç görüntüsü ile karşılaştı.

Paket servisle gelen pizzanın görüntüsünü sosyal medyada yayınlayan Misty Laska, çok öfkelendiklerini, pizzayı iade etmek için dükkanı aradıklarını ancak kapalı olması nedeniyle kimseye ulaşamadıklarını söyledi.

Yerel basındaki haberlerde ırkçılık yapmakla suçlanan şirkete çalışanların görevden alınması çağrısı yapıldı.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından, şirket çifte ulaşarak özür diledi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Irkçılık ve ayrımcılığa karşı sıfır toleransımız var ve bu mağazanın çalışanlarının sözleşmesi derhal feshedildi. Bu davranış tamamen değerlerimize aykırı olduğu için derinden hayal kırıklığına uğradık” ifadelerine yer verildi.

Çalışanların işine son verildiği açıklandı.