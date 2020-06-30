İran'da son 24 saatte 147 kişi koronavirüsten öldü
İran'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 artarak 10 bin 817'ye ulaştı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, COVID-19 salgınında son 24 saatte ülke genelinde 147 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 457 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.
Lari, böylece COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 817'ye, vaka sayısının da 227 bin 662'ye çıktığını aktardı.
Hastalardan 3 bin 49'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 188 bin 758 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.
Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 666 bin 587 olduğu bilgisini paylaştı.
Lari, Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Buşehr, Rezevi Horasanı, Batı ve Doğu Azerbaycan eyaletleri "kırmızı bölge", İlam, Sistan-Beluçistan Loristan ve Gülistan ise riskli bölgeler olarak belirlendiğini söyledi.
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