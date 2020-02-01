ABD'nin New York şehrinde toplu taşıma ücretleri protesto edildi.

Yüzü maskeli bir grubun sosyal medyadaki "metroya turnikeler üzerinden atlayarak ücretsiz binilmesi" çağrısı karşılık buldu.

Yüzlerce kişi, şehrin en işlek noktalarından biri olan Grand Central başta olmak üzere pek çok yerde pahalı ulaşım ücretlerine tepki gösterdi.

Bunun üzerine kenttin en işlek yerlerinden başta Grand Central olmak üzere çok birçok caddede çok sayıda polis görevlendirildi, sıkı güvenlik önlemleri alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı

Bazı yolcular da gün içinde New York'taki bazı metro istasyonlarının duvarlarına ''Metroda polis istemiyoruz, ücretsiz ulaşım'' gibi sloganlar yazarak protestoculara destek verdi.

Protestolar sırasında kimi zaman göstericilerle polis arasında gerginlik çıktı, arbede yaşandı.

Bu arada, çağrıya uyarak protestoya katılan 10'a yakın gösterici gözaltına alındı.