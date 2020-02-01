Çin'den gelenlerin Irak'a girişi yasaklandı
Haber Giriş:
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede 20'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs (2019-nCoV) için, ülkeler art arda tedbir alıyor. Irak'ta Basra Uluslararası Havalimanı, Çin'den gelenlerin ülkeye girişine kapatıldı.
Basra Havalimanı Genel Müdürü Semir Yunus, yeni tip koronavirüsten korunma amacıyla Çin'den gelenlerin Irak'a girişinin yasaklandığını duyurdu.
Yunus, Çin vatandaşı veya Çin'den gelenlerin ülkeye girişinin yasaklanması kararını uygulayan Irak'taki ilk havalimanı olduklarını aktardı.
Etiketler: Irak çin koronavirüsSon Güncelleme: 1 Şubat 2020 Cumartesi 05:09
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