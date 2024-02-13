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Dünya
İHA 13.02.2024 16:15

ABD'de otoyola inen uçak duvara çarparak alev aldı

ABD’nin Florida eyaletinde cuma günü otoyola iniş yapan küçük uçağın, bir araca ve duvara çarptıktan sonra alev aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

ABD’nin Ohio eyaletinden 9 Şubat Cuma günü 3'ü yolcu olmak üzere 5 kişiyle havalanan Bombardier Challenger 600 tipi küçük uçak her iki motorunun da gücünü kaybetmesiyle Florida’daki Intersatate-75 otoyoluna acil iniş yaptı.

Bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, otoyola inen uçağın önce bir araca, daha sonra duvara çarparak alev topuna döndüğü görüldü.

2 kişi ölmüştü

Uçaktaki 3 kişi faciadan kurtulmayı başarırken, 2 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, uçağın Florida'nın Naples kentine inmesinin planlandığını, ancak pilotun kuleyle temasa geçerek her iki motorun da gücünü kaybettiğini belirtip acil iniş talebinde bulunduğunu aktarmıştı.

ABD'de otoyola uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'de otoyola uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Pilotun piste iniş yapamayacağını söylediğini belirten yetkililer, kuleyle temasın kesildiğini ve daha sonra havaalanı çalışanlarının otoyoldan yükselen dumanı gördüğünü ifade etmişti.

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ABD Uçak Kazası
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ABD'de otoyola inen uçak duvara çarparak alev aldı
ABD'de otoyola inen uçak duvara çarparak alev aldı
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