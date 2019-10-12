Dünya
ABD'de otel inşaatının çöküşü kamerada12 Ekim 2019 Cumartesi 19:11 - Son Güncelleme 12 Ekim 2019 Cumartesi 19:24
ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrindeki bir otel inşaatında çökme yaşandı. Olayda 3 kişi yaralanırken inşaatın çökme anı kameralara yansıdı.
Olay ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde meydana geldi.
Yerel basındaki haberlere göre, kentte devam eden bir otelin inşaatı aniden çöktü.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
3 kişinin yaralandığı olay kameraya yansıdı.
New Orleans itfaiyesi, binanın kısmen çökmesi ile yola dökülen molozların görüntüsünü paylaştı.
Kaynak: TRT Haber
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