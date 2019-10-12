Olay ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans şehrinde meydana geldi.

Yerel basındaki haberlere göre, kentte devam eden bir otelin inşaatı aniden çöktü.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

3 kişinin yaralandığı olay kameraya yansıdı.

New Orleans itfaiyesi, binanın kısmen çökmesi ile yola dökülen molozların görüntüsünü paylaştı.

Kaynak: TRT Haber