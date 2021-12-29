Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Omicron krizi: Tek günde 441 binden fazla vaka
ABD’de dün, COVID-19 salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı belirtildi.
ABD’de dün, COVID-19 salgınında tek günde 441 bin 278 vaka artışı ile en üst sayıya ulaşıldığı belirtildi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 COVID-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü.
Bununla, şimdiye kadar ocakta tek günde görülen 294 bin 15 en yüksek sayısının aşıldığına dikkat çekildi.
Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalamasının 240 bin civarında seyrettiği bildirildi.
Etiketler: ABD Koronavirüs Omicron
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