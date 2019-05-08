Dünya
ABD'de okula düzenlenen silahlı saldırıda bir öğrenci öldü
08 Mayıs 2019 Çarşamba 04:18 - Son Güncelleme 08 Mayıs 2019 Çarşamba 04:20
ABD'nin Colorado eyaletinde bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 8 öğrencinin ise yaralandığı açıklandı.
ABD medyasında yer alan habere göre, Highlands Ranch bölgesinde okula silahla gelen iki öğrencinin açtığı ateş sonrası bir öğrenci öldü, 8'i öğrenci de yaralandı.
Yaralı öğrencilerden bazılarının durumunun kritik olduğunu belirten yetkililer, aynı okulun öğrencisi olan iki saldırganın ise göz altında olduğunu ifade etti.
Kaynak: AA
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