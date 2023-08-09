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Dünya
AA 09.08.2023 12:01

ABD'de nükleer füze deposunda olası kanserojen madde bulundu

ABD'nin Montana eyaletindeki Malmstrom Hava Kuvvetleri Üssü’nde kanser vakalarının artışından sonra yapılan incelemede, olası kanserojen maddelerin bulunduğu açıklandı.

ABD'de nükleer füze deposunda olası kanserojen madde bulundu
[Fotograf: AP]

The Hill'in haberine göre, kanser vakalarının artışının ardından uzmanlar tarafından yapılan incelemede, Malmstorm Hava Kuvvetleri Üssü’nün iki tesisinde polikorlu bifenillerin (PCB'ler) seviyesinin, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından önerilen sınırın üzerinde olduğu kaydedildi.

Çevre uzmanlarının fırlatma tesislerinden aldığı su, toprak, hava ve yüzey örnekleri arasında sonuçlanan 300 yüzey örneğinin 21'inde PCB tespit edildi.

Üste artış gösteren kanser vakalarının sebebinin, EPA'nın olası kanserojen maddeler olarak etiketlediği ve "karbon, hidrojen ve klor atomlarından oluşan insan yapımı organik kimyasal maddeler" olarak tanımladığı PCB'lerin seviyesinin fazlalığı olduğu düşünülüyor.

30'dan fazla kişiye lösemi teşhisi

Ocaktan bu yana ABD'deki hava üslerinde çalışan 30'dan fazla kişiye lösemi teşhisi kondu.

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığında (AFGSC) çalışan General Thomas Bussiere, yaptığı açıklamada, etkilenen tesislerin temizlenmesine yönelik acil önlemlerin alınması için emir verdiğini duyurdu.

Bussiere, "Alınan önlemler, füze deposunda çalışan ekip için güvenli ve temiz bir çalışma ortamı sağladığımıza emin olana kadar sürecek." dedi.

Ordu, Montana'daki üste çalışan 9 askeri görevliye lösemi teşhisi konulmasından sonra olası kanserojen maddeler için araştırma başlatmıştı.

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