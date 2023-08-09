Fransa'da soyguncular 10 günde 220 mezarı yağmaladı

Fransa'da Alsas bölgesi olarak bilinen bölgede bulunan 7 kabristanda 10 gündür yağma hadiseleri yaşanıyor.
Hırsızların buradaki mezarlardan, heykel, kutsal su kaseleri ve bronz cenaze süslerini çaldığı belirtiliyor.
Bölgedeki Helfrantzkirch kenti Belediye Başkanı Yves Tschamber, Fransız televizyon kanalı BFMTV'ye yaptığı açıklamada, kentteki kabristanda 17 kutsal su kabının çalındığını aktardı.
"Bu barbarlığı haklı çıkaracak söz bulamıyorum." diyen Tschamber, kabristanlara güvenlik kamerası takmayı planladıklarını söyledi.
Mezarları soyguna maruz kalan Kingersheim kenti Belediye Başkanı Laurent Riche de kentin girişine vatandaşları hırsızlara karşı uyarmak için afişler astı.
Bölgede olaya ilişkin soruşturma başlatan jandarma, belediye başkanlarına kabristanları gece kapatmaları önerisinde bulundu.