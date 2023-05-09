ABD'de Müslümanlara yönelik nefret suçları CAIR raporunda

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Massachusetts şubesi tarafından hazırlanan raporda eyaletin İslam karşıtlığı karnesi ortaya kondu.

Raporda, devlet okullarında bir İslam karşıtı olayı yaşayan ebeveynlerden ve öğrencilerden yardım taleplerinde 2021'e kıyasla geçen yıl yüzde 72'lik bir artış olduğu kaydedildi.

CAIR Massachusetts Direktörü Barbara Dougan, Boston Globe’a yaptığı açıklamada, devlet okullarında Müslüman öğrencilere yönelik tek tipleştirme ve dini ayrımcılık olaylarıyla ilgili şikayetlerin arttığına vurgu yaptı.

Dougan, “Okulda ne ile karşılaşacağını bilmeden giden bir çocuk olmanın ne demek olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Okulda kendini güvende hissetmemenin uzun dönemde ciddi sonuçları olduğunun farkındayız.” ifadelerine yer verdi.

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü CAIR Merkez Ofisi de, 11 Nisan’da yayımladığı 2022 İnsan Hakları Raporunda ABD’de İslam karşıtı, ön yargı ve ayrımcılık konusunda Müslüman toplumundan gelen şikayetlerin 2021’e kıyasla yüzde 23 azaldığına işaret etmiş, ancak eğitim alanında söz konusu şikayetlerin ise yüzde 33 arttığına dikkati çekmişti.