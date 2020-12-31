ABD'de Minneapolis polisi çevirdiği araçtaki adamı vurarak öldürdü
ABD'nin Minneapolis kentinde polis, çevirdiği araçtaki adamı ateş ederek öldürdü. Olay yeri, George Floyd'un polis şiddetine maruz kaldığı sokağa yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta.
Minneapolis Polis Departmanının Şefi Arradondo, görgü tanıklarının, "ilk ateş edenin araçtaki adam olduğu" yönünde ifade verdiğini açıkladı.
Memurlarının üzerlerindeki kameraların olay sırasında açık olduğu belirtilirken kayıtlar kamuoyuna gösterilecek.
Minneapolislilerden soruşturma için polise zaman tanınması istendi.
Saatler sonra onlarca kişi olay yerinde toplandı
Polis Sözcüsü John Elder, "Olay, bir zanlıyı ararken polisin yaptığı trafik çevirmesi sırasında meydana geldi."
Elder, polisin vurduğu adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini, araçtaki kadının yara almadığını, polis memurlarından da yaralanan olmadığını aktardı.
Saatler sonra onlarca kişinin olay yerinde toplanırken bazılarının da Polis Sözcüsü Elder'ın basına bilgi verdiği sözünü kesmeye çalıştığı görüldü.
Floyd'un hayatını kaybetmesi
ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta gözaltına alındığı sırada polisin 8 dakika süreyle boynuna diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, ülkede çığ gibi büyüyen ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestolar düzenlenmişti.
ABD, Floyd'un ölümünün ardından başlayan bu protestolarla tarihinin en büyük toplumsal ayaklanmalarından birini yaşamıştı.
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