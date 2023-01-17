Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de Martin Luther King'i anma etkinliğinde silahlı saldırı
ABD'nin Florida eyaletinde insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.
Florida'nın Fort Pierce ilçesindeki bir parkta yapılan etkinlikte silahlı saldırı düzenlendi.
Polis, 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığı saldırının "anlaşmazlık" üzerine çıktığını ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, etkinlikte en az 1000 kişinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: ABD Bireysel Silahlanma
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