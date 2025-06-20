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Dünya
AA 20.06.2025 10:43

ABD'de mahkeme, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların kontrolünün Trump'ta kalmasına karar verdi

ABD'de Temyiz Mahkemesi, California eyaletine bağlı Los Angeles kentine konuşlandırılan Ulusal Muhafız birliklerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın kontrolünde kalması kararı aldı.

ABD'de mahkeme, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların kontrolünün Trump'ta kalmasına karar verdi

ABD 9. Temyiz Mahkemesi, Los Angeles'ta göçmenlik protestolarına karşı düzenlenen protestoları bastırmak için gönderilen Ulusal Muhafızların kontrolünün Eyalet Valiliğine geri verilmesine yönelik Bölge Mahkemesinin verdiği talimatı ele aldı.

Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıçlı heyetinin oy birliğiyle aldığı kararda, Trump'ın muhafızların kontrolünü federalleştirirken yetkisini yasal olarak kullanmış olduğu sonucuna vardı.

Mahkeme, başkanların bir eyaletin muhafız birliğinin kontrolünü alma konusunda sınırsız bir yetkiye sahip olmamasına rağmen Trump yönetiminin, bu konuda protestocuların şiddet eylemlerinin gerekçe göstererek yeterli kanıt sunduğunu belirtti.

Protestocuların federal binalara zarar verdiğinin ve en az bir federal binanın kapatılmasına neden olduğunun gözlemlendiğini aktaran mahkeme, federal hükümetin bu gibi olayları önleme konusundaki çıkarının önemli olduğunu vurguladı.

Mahkeme ayrıca, federal hükümet yasalarının gerektirdiği şekilde Ulusal Muhafızları federalleştirmeden önce California Valisi Gavin Newsom'ı bilgilendirmemiş olsa bile Newsom'ın başkanın emrini veto etme yetkisi olmadığına karar verdi.

Truth Social platformundan konuya ilişkin açıklama yapan Trump, kararı "Büyük Galibiyet" olarak tanımladı.

Trump "Bu ülkemiz için harika bir karar ve yasalara uyan ABD'lileri korumaya ve savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Newsom ise yaptığı açıklamada, mahkemenin Trump'ın muhafızların kontrolünü elinde tutmasına izin vermesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump'ın da herkes gibi yasalara uyması gerektiğini belirten Newsom, "Başkan bir kral değildir ve hukukun üstünde değildir. Başkan Trump'ın ABD askerlerini vatandaşlara karşı otoriter bir şekilde kullanmasına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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