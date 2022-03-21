Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de kuş gribi salgını: 85 bin kümes hayvanı itlaf edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD’nin Güney Dakota eyaletinde ortaya çıkan kuş gribi salgını nedeniyle 85 bin kümes hayvanının itlaf edildiği duyuruldu.
Güney Dakota sağlık yetkililerince yapılan açıklamada, eyalette 2015’ten bu yana ilk defa patlak veren kuş gribi salgını nedeniyle 2 tesiste 85 bin tavuk ve hindinin itlaf edildiği kaydedildi.
Yetkililer, eyaletteki diğer benzeri tesislerde de salgınla ilgili incelemelerin devam ettiğini duyurdu.
2015'te görülen kuş gribi 15 eyalete yayılmıştı
Güney Dakota’da 2015’te yaklaşık 10 çiftlikte görülen kuş gribi salgını, ülkede 15 eyalete yayılmış ve 50 milyon kümes hayvanı etkilemişti.
Federal hükümete yaklaşık 1 milyar dolara mal olan kuş gribi salgını, yumurta ve kümes hayvanı et fiyatlarının ani yükselişine neden olmuştu.
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