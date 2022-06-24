ABD Yüksek Mahkemesi son günlerde dikkat çekici kararlar almaya devam ediyor.

New York'ta geçerli olan ev dışında silah taşınmasını kısıtlayan kararı iptal eden Yüksek Mahkeme'den bu sefer kürtajla ilgili önemli bir karar geldi.

1973 yılında yine yüksek mahkemenin aldığı kürtajı anayasal güvence altına alan Roe Wade kararını bozdu.

Karar, cumhuriyetçi yargıçların çoğunlukta olduğu mahkemede 9 üyeden 6'sının evet oyuyla alındı.

Karar sonrası 20'den fazla eyalette kürtajın yasaklanması bekleniyor

Geçtiğimiz aylarda mahkemenin olası kararı basına sızmış ve o dönemden beri ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri olmuştu.

Mahkemeden yapılan açıklamada "kürtajı yasaklamıyoruz sadece bu kararı eyaletlerde halk tarafından seçilmiş kişilerin" almasını uygun görüyoruz denildi.

Kararın özellikle 50 eyaletin bulunduğu ABD'de, Cumhuriyetçilerin yönetiminde olan en az 20 eyalette kürtajın yasaklanmasına giden yeni kararların alınmasına sebep olacağı belirtiliyor.

