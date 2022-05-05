ABD'yi önümüzdeki dönemde gergin günler bekliyor. Ülkenin en tartışmalı konularından kürtajla ilgili yüksek mahkeme üyelerinin görüşlerinin basına sızması toplumdaki bölünmeyi tekrar alevlendirdi.

Başta yüksek mahkeme önünde olmak üzere ülke genelinde hem Cumhuriyetçiler hem de demokratlar eylemler düzenliyor.

Kürtajı serbest bırakan yasayı kaldıracağı yönündeki iddialar yüksek mahkemeyi hedef haline getirirken bina çevresindeki önlemler de arttırılıyor. O önlemlerin en önemlisi demir bariyerler.

İşte bu demir bariyerler 6 Ocak baskının ardından tüm başkenti çevrelemiş şehirde adeta kabusun resmi haline gelmişti. O dönemde 6 ay boyunca kongre binasının etrafında yer alan bu demir bariyerlerin yeni adresi tartışmaların odağındaki yüksek mahkeme oldu.

Cumhuriyetçi eyaletler kürtajı yasaklayabilir

Mahkemenin dört tarafında yerleştirilen yüksekliği iki buçuk metreyi bulan bariyerlerin gergin süreç bitene kadar kalması bekleniyor. Kongre ve yüksek mahkemenin yer aldığı caddenin girişinde olası araç girişini engellemek için kamyonlar da tutulmaya devam ediliyor.

Yüksek mahkemenin alacağı karar sonucu özellikle Cumhuriyetçi eyaletler kürtajı yasaklayabilir. Kararın açıklanmasının başta başkent Washington olmak üzere ülkede sokakları hareketlendirebileceği tahmin ediliyor.