Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rusya ile yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalı kurtarıldı
[Fotoğraf: AFP Arşiv]
Ukrayna, Rus güçleriyle 9 kez yapılan esir değişiminde 324 Ukraynalının kurtarıldığını açıkladı.
Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) yapılan açıklamada, Rusya’nın savaş açmasından bu yana Rus güçleri ile 9 kez esir değişiminin yapıldığı ve toplam 324 Ukraynalının kurtarıldığı duyuruldu.
Bu esir değişimlerinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin çabalarının önemine vurgu yapılan açıklamada, SBU'nun Ukraynalıların kurtarılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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