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Dünya
AA 22.05.2025 17:27

ABD'de küçük uçak yerleşim yerine düştü

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego kentinde küçük bir uçak, yerleşim yerine düştü.

ABD'de küçük uçak yerleşim yerine düştü
[Fotograf: AP]

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "Cessna 550" tipi uçağın yerel saatle 03.45 sularında havalimanı yakınlarındaki yerleşim yerine düştüğünü açıkladı.

Açıklamada, uçaktaki kişi sayısına dair henüz bilgi sahibi olunmadığı ifade edilirken, bu tip uçakların 6 ila 8 kişi taşıma kapasitesine sahip olduğu aktarıldı.

Fotoğraf: AP[Fotoğraf: AP]

San Diego İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada da kaza anında havanın yoğun sisli olduğu belirtildi.

Açıklamada, uçağın yerleşim yerine düştüğü, kazada yaklaşık 15 ev ve birkaç aracın alev aldığı bildirilirken, olay yerindeki birkaç sokağın da tahliye edildiği aktarıldı.

Kazada ölen veya yaralananların olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

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