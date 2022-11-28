Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 08:11Son Güncelleme: Kaynak: AP
ABD'de küçük uçak enerji nakil hattına saplandı
[Fotograf: AP]
ABD'nin Maryland eyaletinde bir küçük uçak, enerji nakil hattına çarptı. Kaza sonrası yaklaşık 120 bin kişi elektriksiz kaldı.
Federal Havacılık İdaresi (FAA), New York'tan kalkan tek motorlu uçağın Maryland'in Gaithersburg bölgesindeki bir enerji nakil hattına çarptığını duyurdu.
Mooney M20J tipi uçak, yerden yaklaşık 30 metre yükseklikte direğe saplandı.
Uçakta bulunan 2 kişinin yaralanmadığı duyuruldu. Bu kişileri kurtarma çalışması sürüyor.
[Fotoğraf: AP]
Elektrik kesintisi yaşandı
Söz konusu kazanın ardından Montgomery bölgesinde 120 bin civarında kişi elektriksiz kaldı.
Bölgede çok sayıda trafik lambasının da çalışmadığı bilgisi verildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
Etiketler: ABD Uçak Kazası
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