Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 07:51Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Zelenskiy: Rusya yeni saldırı planlıyor
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yeni füze saldırıları düzenleyeceğini belirtti ve vatandaşlarını elektrik kesintilerine karşı uyardı.
Pazar gecesi paylaştığı video mesajında, "Teröristlerin yeni saldırılar planladığını anlıyoruz." diyen Zelenskiy, "Füzeleri oldukça maalesef sakinleşmeyecekler." ifadesini kullandı.
Rus saldırıları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çeken Ukrayna Devlet Başkanı, gelecek haftanın da önceki hafta gibi zor geçebileceğini belirtti.
Zelenskiy'nin yorumlarına Moskova'dan yanıt gelmedi.
24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırıları başlatan Moskova, sivilleri hedef almadığını bildiriyor. Kremlin'den perşembe günü yapılan açıklamada, Kiev'in, Rusya'nın taleplerini karşılayarak halkının "acılarını dindirebileceği" vurgusu yapılmıştı.
Etiketler: Kiev Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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