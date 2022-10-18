ABD’nin Ohio eyaletindeki Columbus kentinden havalanan küçük uçak Marietta şehrindeki bir araç galerisinin otoparkına düştü.



Uçakta bulunan pilot ile bir yolcu hayatını kaybetti.



Otoparkta çıkan yangında çok sayıda araç alev aldı.



Yetkililer, uçağın kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğünü aktardı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.