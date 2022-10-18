Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 23:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD’de küçük uçak araç galerisine düştü: 2 ölü
[Fotograf: İHA]
ABD’nin Ohio eyaletinde küçük uçağın araç galerisinin otoparkına düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD’nin Ohio eyaletindeki Columbus kentinden havalanan küçük uçak Marietta şehrindeki bir araç galerisinin otoparkına düştü.
Uçakta bulunan pilot ile bir yolcu hayatını kaybetti.
Otoparkta çıkan yangında çok sayıda araç alev aldı.
Yetkililer, uçağın kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğünü aktardı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: ABD
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