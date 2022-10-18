Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor
[Fotograf: AA]
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini söyledi.
Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ülkenin yakın zamanda resesyona gireceği endişelerine ilişkin Jean-Pierre, "Şu anda iş piyasasının güçlü olduğunu görüyoruz. İş gücünün gücünü görüyoruz. Bunlar genellikle resesyon öncesi görülen şeyler değildir" ifadelerini kullandı.
Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, yarın benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.
Etiketler: Beyaz Saray Enflasyon
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