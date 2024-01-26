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Dünya
TRT Haber 26.01.2024 22:40

ABD'de kriz büyüyor: Texas, merkezi güçlere karşı hazırlıklı olduğunu duyurdu

ABD'de Texas eyalet yönetimi ile Beyaz Saray arasındaki gerginlik Demokratlarla Cumhuriyetçilerin kavgasına dönüşüyor. 25 Cumhuriyetçi Vali, Texas yönetimine destek çıktı. Vali Abbott, 10 eyaletin destek için ulusal muhafız gönderdiğini ve federal güçlerle karşı karşıya gelmeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD'de kriz büyüyor: Texas, merkezi güçlere karşı hazırlıklı olduğunu duyurdu
[Fotograf: Reuters]

ABD'de Meksika sınırından gelen göçmenler yıllardır önemli bir gündem.

Texas Valisi'nin gelen göçmenleri başta New York olmak üzere demokratların yönettiği bölgelere göndermesi tartışmaları büyütmüştü.

Yüksek mahkemenin aldığı sınırda dikenli ve jiletli teller kaldırılmalı kararı gerginliği daha da tırmandırdı.

Texas Valisi Greg Abbott kararı tanımayacağını açıkladı, telleri koymaya devam edeceğini açıkladı.

ABD'de kriz büyüyor: Texas, merkezi güçlere karşı hazırlıklı olduğunu duyurdu

25 Cumhuriyetçi Vali'nin Texas Valisi'ne desteği konuyu Biden yönetimiyle Cumhuriyetçiler arasında güç yarışına çevirdi.

25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri

Texas Valisi son 3 yılda sınırdan 6 milyon kaçak geçiş olduğunu, bunu engellemek için gerekli adımları atmayan Biden'in kanunsuz olduğunu, eyaletinin işgal altında olduğunu söyledi.

10 eyalet Texas'a destek için Ulusal Muhafız gönderdi

Vali Abbott, Texas Eyaleti'nin bünyesinde yer alan Ulusal Muhafızların bölgede görevlerine devam ettiğini 10 Cumhuriyetçi eyaletin de destek için bölgeye Ulusal Muhafız gönderdiğini açıkladı.

Texas Valisi, federal yetkililerle karşı karşıya gelmeye hazırlıklı olduklarını da söyledi.

Merkezi yönetimle eyalet güçlerinin çatışma ihtimalinin durumu daha da içinden çıkılmaz hale getireceği belirtiliyor.  

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