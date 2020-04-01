Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 910 kişi artarak 4 bin 81’e yükseldi.

Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 25 bin 4 kişi artarak 189 bin 633’e çıktı.

Çin'deki ölüm sayısı ise 3 bin 316.

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, gelecek iki haftanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak "Cehennem gibi iki hafta olabilir. Önümüzdeki 2-3 hafta çok kötü geçecek. Daha önce hiç görmediğimiz bir üç hafta olabilir" dedi.

İki saatten uzun süren basın toplantısında "Dalgalanma geliyor ve oldukça güçlü geliyor" diyen Trump, salgının etkisinin Nisan sonunda dağılmasını beklediğini söyledi.

