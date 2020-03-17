Koronavirüs tehlikesi nedeniyle ABD'nin Başkenti Washington'da da sokaklar canlılığını kaybetti. Kongre ile Beyaz Saray'ı bağlayan Pennsylvania caddesi alışılan yoğunluğunda değil.

Her gün binlerce turistin fotoğraf çektirmek için gittiği LaFayette Park'ta bir elin parmağı kadar insan kaldı.

Virüsle mücadelede sağlık önlemleri kadar sosyal mesafenin artırılmasının da hayati önemde olduğu belirtiliyor.

Beyaz Saray'da koronavirüs tedbirleri

Beyaz Saray'daki toplantılar için de önlemler alındı. Basın odasının düzeni muhabirler birer koltuk ara ile oturacak şekilde değiştirildi. Beyaz Saray yerleşkesine ikinci bir talimata kadar Amerikan televizyon, radyo ve gazetelerinden birer muhabir alınacak. İçeriye alınan az sayıda muhabirin de girişte ateşi ölçülecek. Yabancı muhabirlerden toplantıya sadece bir kişi alınacak, kalanı basın toplantılarını online takip edecek.

New Jersey'de sokağa çıkma yasağı

Hayatın adeta dışarıda yaşandığı New York ve Los Angeles'ta ise restoran, bar, sinemaya gidilmesi yasaklandı. New Jersey sokağa çıkma yasağını ilk getiren eyalet oldu.

Trump'tan koronavirüs ile mücadele klavuzu

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı koronavirüs ile mücadele kılavuzunda aynı yerde 10 kişiden kalabalık olunmaması gerektiği belirtildi. İki kişi arasında 2 metre mesafe bırakılmasının önemi vurgulandı. Restoran ve sinemalardan uzak durulması, bir süre evden çalışılması istendi.