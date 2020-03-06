Haber Giriş: Kaynak: İHA
ABD’de koronavirüsden ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Washington eyaletinde yeni koronavirüs (Covid-19) salgınında bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısı 12'ye yükseldi.
ABD’nin California eyaletinde dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükselmesinin ardından eyalette acil durum ilan edilmişti.
Bugünde Washington eyaletinde bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 12‘ye çıktığı açıklandı.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 21 eyalette 207 kişiye yükseldiğini duyurdu.
Etiketler: abd koronavirüs ölü sayısıSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 10:06
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